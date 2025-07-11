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Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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