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İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yüzde 61.66 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 62.09 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 61.66 olarak ölçüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27 ile Istrancalar Barajı oldu.

11 Temmuz itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 44

• Büyükçekmece Barajı yüzde 57

• Darlık Barajı yüzde 69

• Elmalı Barajı yüzde 76

• Istrancalar Barajı yüzde 27

• Kazandere Barajı yüzde 55

• Pabuçdere Barajı yüzde 57

• Sazlıdere Barajı yüzde 48

• Terkos Barajı yüzde 65

• Ömerli Barajı yüzde 66

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