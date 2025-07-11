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Hayatını kaybeden Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hayatını kaybeden Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut'un cenazesi, yarın ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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Tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde 53 yaşında hayatını kaybeden Bulut için yarın ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Bulut'un cenazesi burada kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Öte yandan, Bulut'un hayatını kaybetmesinin ardından yakınları ve siyasiler, taziye için hastaneye geldi.

Bulut'un hayatını kaybettiği Maslak'taki özel hastaneye gelenler arasında, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner yer aldı.

Ziyaretçiler, Bulut'un bazı aile bireylerine başsağlığı diledi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bulut'un Türkiye'ye hizmet etmiş bir değer olduğunu söyledi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Güner, "Amansız bir hastalığı vardı. Son hafta durumu biraz kötüleşti, bugün kaybettik. Yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Cenaze bilgilerini ailesi paylaşacak. Bizler son görevimizi yapmak için orada olacağız. Şubat ayından itibaren tedavisi oldu. Periyodik olarak tedavilerini alıyordu. Son bir haftadır yakın takip ediyorduk. Kanserdi. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

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