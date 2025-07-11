Tek kaldı pes etmedi devlet desteğiyle işini geliştirdi! Bakandan ödül bile aldı, şimdiki hedefi ise...
Adıyamanlı depremzede kadın girişimci Perizade Saygı, iş hayatındaki hikayesiyle dikkat çekiyor. Saygı 2 ortağı ile 4 bin metrekare alana fabrika kurdu. Saygı'nın ortakları bir süre sonra işten çekildi ancak kendisi pes etmedi. Fabrikayı tek başına devraldı ve devlet desteğiyle işini geliştirdi. Bakandan ödül bile alan Saygı'nın şimdi büyük bir hedefi var.
Adıyaman'da 2017'de bir tekstil firmasında lojistik müdür olarak işe başlayan 33 yaşındaki Perizade Saygı, buradan ayrılıp 2022'de memleketinde bir tekstil atölyesi kurdu. 15 makine çalışmaya başlayan Saygı, markasını kurup, sosyal medya aracılığıyla satışa başladı.
Daha sonra işini büyütmeye karar veren Saygı, 2023'te Erzurum'da 2 ortağı ile 4 bin metrekare alana kurduğu tekstil fabrikasıyla 50 kişiye istihdam sağlamaya başladı.
Ortakları işten çekilince tek kaldı pes etmedi
Aynı yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Adıyaman'da aile ve yakınlarından 35 kişiyi kaybeden Saygı, sonraki yıl Erzurum'daki ortaklarının işten çekilmesinin ardından fabrikayı tek başına devraldı.
Bu yıl da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) iş geliştirme desteğinden faydalanan Saygı, 2 milyon 300 bin liralık 23 makine satın aldı.