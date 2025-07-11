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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklama! - Resim: 0

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