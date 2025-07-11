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İletişim Başkanı Duran'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" mesajı yayınladı. Duran, "Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" dedi.

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İletişim Başkanı Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."

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