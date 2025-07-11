Kyle Walker-Peters Beşiktaş'ta! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İngiliz oyuncu, yarın İstanbul'a gelecek.

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Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş, Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna kattı. Orkun Kökçü ile anlaşmaya varan ve milli futbolcuyu İstanbul'a getirme planları yapan siyah-beyazlılar, sağ bek transferini de bitirdi.

Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

28 yaşındaki oyuncunun, yarın İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.