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Bağcılar'da bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bağcılar'da bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Bağcılar'da bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulunurken, ev sahibi gözaltına alındı.

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Fatih Mahallesi 1822. Sokak'taki evine gelen A.A. (54), burada 2 gündür misafir olarak kalan İsmail Çelik'i (24) mutfakta hareketsiz şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelik'in öldüğü belirlendi.

Sokakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerince yapılan çalışmada Çelik'in 31 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri incelemenin ardından 4 suç kaydı bulunan ev sahibi A.A'yı gözaltına aldı.

İncelemenin ardından Çelik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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