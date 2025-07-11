PKK silah bıraktı! DEM Parti'den son dakika çağrısı!

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte siyasi partilerden açıklamalar peş peşe gelirken, DEM Parti de önemli bir açıklama yaptı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı’dan gelen barış çağrısı sonrası PKK’nın silah bırakma kararını ve yapılan töreni yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Açıklamada, yaşanan gelişmenin Ortadoğu ve Türkiye tarihi açısından dönüm noktası olduğu vurgulandı. “Silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir” ifadelerine yer verildi.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANDI

DEM Parti açıklamasında, İmralı’dan gelen çağrının ardından yapılan silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümünde ve Demokratik Türkiye'nin inşasında yeni bir sürecin başladığı belirtildi. Gelişmenin yalnızca Kürt meselesine değil, Türkiye’nin diğer temel sorunlarına da demokratik çözüm zemini sunduğu ifade edildi.

HALKLARIN GELECEĞİNE UMUT AŞILANDI

“PKK’lilerin silahlara veda töreni, halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür” denilen açıklamada, bu gelişmenin adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde demokratik yaşama güçlü bir çağrı olduğu kaydedildi.

BARIŞ HERKESİN ORTAK KAZANCI

Açıklamada, “Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır” denilerek barış sürecine verilen destek vurgulandı.

KAZANAN EŞİTLİK, DEMOKRASİ VE BARIŞ OLACAK

DEM Parti Eş Başkanları, “Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız” ifadeleriyle demokratik dönüşüm sürecine olan bağlılıklarını yineledi.

TARİHİ ADIMA TAM DESTEK

11 Temmuz 2025 tarihinde Barış ve Demokratik Toplum Grubu tarafından başlatılan silahsızlanma süreci, “tarihi bir irade” olarak tanımlandı. Bu adımın, yalnızca Kürt halkının değil, tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarının özgürlük ve barış mücadelesinde yeni bir dönem başlattığı vurgulandı.

DEMOKRATİK SİYASETİN GÜÇLENME ZAMANI

Açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı:

“Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır. Demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır…”.

DEMİRTAŞ: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMLE"

PKK'nın silah bırakmasının ardından Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş, "Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle." ifadelerini kullandı

DEM Parti'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

• Ortadoğu ve Türkiye’nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı’dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir.

• İmralı’dan gelen çağrının ardından yapılan PKK’nin silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Türkiye’nin inşası için yeni bir döneme giriliyor

• PKK’nin silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye’nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır.

• PKK’lilerin silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür.

• Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır.

• Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu’nun bereketli topraklarından Trakya’nın verimli ovalarına, Karadeniz’in dalgalı kıyılarından Mezopotamya’nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır.

• Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız.

• Bu duygu ve düşüncelerle, Barış ve Demokratik Toplum Grubu’nun 11 Temmuz 2025’te tarihi bir iradeyle başlattığı silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Çünkü bu adım sadece Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesinde değil, Türkiye’nin ve bütün Ortadoğu’nun barış, eşitlik ve demokratik dönüşüm arayışında yeni bir dönemi başlatmaktadır.

• Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır…