Doğa Kolejinden 2025 LGS’de 42 Türkiye Birincisi

Doğa Koleji, 2025 LGS'de 42 Türkiye birincisi çıkararak eğitimdeki başarısını taçlandırdı. 500 tam puan alan öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törende, öğrenciler plaketlerini alırken okul yöneticileri, veliler ve akademisyenler başarıya katkı sağlayan eğitim modellerine dikkat çekti. Yönetim kurulu ve öğretmen kadrosu, sistemli hazırlık süreci, duygusal destek ve bilimsel yaklaşımlarla bu sonucun elde edildiğini vurguladı.

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Doğa Koleji, 2025 LGS Merkezî Sınavı’nda Türkiye genelindeki kampüslerinden çıkardığı 42 Türkiye birincisiyle eğitimdeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 500 tam puan alarak zirveye yerleşen öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde plaket töreni düzenlendi. Törende öğrenciler başarı plaketlerini alırken okul yöneticileri ve veliler bu gurur anına tanıklık etti.

Törende konuşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, öğrencilerin bu büyük başarısının Doğa Kolejinin bütünsel eğitim yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti:

“Akademik mükemmelliğin yanı sıra öğrencilerimizi hayata hazırlayan bir vizyonla hareket ediyoruz. LGS Şampiyonlarımız, yalnızca ezber değil; analitik düşünme, doğru karar alma ve duygusal dayanıklılık gibi becerilerle bu başarıya ulaştı. Bu tablo, Doğa Kolejinin eğitim anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan da törende yaptığı konuşmada veriye dayalı süreç yönetiminin altını çizdi:

“Doğa Koleji olarak tüm süreçlerimizi bilimsel verilerle destekliyoruz. Ölçme-değerlendirme sistemimiz, yalnızca bilgi ezberine değil; analiz, geri bildirim ve gelişim süreçlerine odaklanıyor. LGS Türkiye Birinciliği bu sistemli ve sürdürülebilir yaklaşımın somut ürünüdür.”

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise konuşmasında başarıda paydaşlar arası uyuma vurgu yaptı:

“Doğa Kolejinde her başarı bir ekip işidir. Öğrencilerimizin kararlılığı kadar öğretmenlerimizin özverisi, velilerimizin desteği ve okul içindeki koordinasyon da bu sonucu mümkün kılmıştır.”

Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise sürecin yönetiminin en az sonuç kadar önemli olduğunu vurguladı:

“Öğrencilerimiz yalnızca akademik değil; öz disiplin, planlama ve dayanıklılık gibi beceriler de kazandılar. DOKAP (Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı), danışman öğretmenlik modeli, haftalık denemeler ve bire bir takip sistemiyle öğrencilerimizi hem sınava hem hayata hazırladık. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, 14 Temmuz’da başlayacak tercih süreci için tüm 8. sınıf öğrencileri ve veliler, Türkiye genelindeki Doğa Koleji Kampüslerindeki rehberlik ofislerinden randevu oluşturarak tercih danışmanlığı desteği alabilirler.

Doğa Koleji Türkiye Birincileri ise duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Eren Ersagun Kavak:

“Her sınav bir tecrübeydi. Deneme analizleri ve rehber öğretmenimle yaptığım görüşmeler beni her hafta daha güçlü kıldı. Bu süreçte bana her adımda rehberlik eden okuluma teşekkür ediyorum.”

Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü Yusuf Talha Has:

“DOKAP programı sayesinde paragraf sorularında hızlandım. Psikolojik destek seminerleri sınav günü kendime güvenmemi sağladı. Beni sadece akademik olarak değil, duygusal olarak da destekleyen okulumla gurur duyuyorum.”

Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü Yafes Boy:

“Simülasyon denemeleri sayesinde gerçek sınav atmosferini önceden yaşadım. Zaman yönetimimi bu sayede geliştirdim. Okul dışında ek bir destek almadan sınava hazırlandım. Bu fırsatları bana sunan okulum sayesinde bugün buradayım.”

Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Ayşegül Şen:

“Akademik destek kadar duygusal destek de çok kıymetliydi. Bana inanan öğretmenlerim olmasaydı bu başarıya ulaşamazdım. Doğa Koleji bana kendime inanmayı öğretti.”

Doğa Koleji Çerkezköy Kampüsü Gökhan Öztürk:

“Sınava değil hedefe odaklandım. Disiplinli çalışma ve sabırla bu noktaya geldim. Bu disiplini bana kazandıran okuluma teşekkür ediyorum.”

Doğa Koleji Halkalı Kampüsü Zeynep Nehir Koca:

“Her hafta gelişimi takip etmek bana motivasyon sağladı. Bu hayali kurmamı sağlayan eğitim ortamı Doğa’da vardı.”

Doğa Koleji Isparta Kampüsü Onur Turan:

“Rehber öğretmenim sayesinde eksiklerimi doğru analiz ettim. Sürecin her anında yönlendirme aldım. Doğa Koleji, bana nasıl çalışmam gerektiğini gösterdi. Okulum dışında bir kursa gitmedim. LGS Kampı, denemeler ve yoğun LGS Hazırlık Programı ile sınava hazırlandım.”

Doğa Koleji Bursa Özlüce Kampüsü Bahadır Kaan Sevren:

“Kaygılarımı yönetmeyi öğrendim. Sınav günü sakin kalmamı sağlayan psikolojik destek programlarıydı. Beni sadece bir öğrenci gibi değil, bir birey olarak gören bir okulda okudum.”

Doğa Koleji Şişli Kampüsü Berat Karahan:

“Süreç boyunca sistemli çalışmak bana sadece bilgi değil, stratejik düşünme becerisi de kazandırdı. Bu başarıyı tek başıma değil, güçlü bir okul desteğiyle kazandım.”

Doğa Koleji velileri ise çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ederek Doğa Kolejinin k12 bütünlüğünde bu başarıyı sağladıklarını söylediler.