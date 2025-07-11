Gazeteci Zafer Şahin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına ilişkin kulis paylaştı

Gazeteci Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı tarihi konuşmaya ilişkin edindiği bilgileri aktardı.

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Terör örgütü PKK'nın bugün gerçekleşen silah bırakma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 'tarihi bir konuşma' yapacağı duyuruldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Cumartesi günü merakla beklenen konuşmasıiçin "Yarın bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derin bir konuşma olacak. Aslında tarihi bir konuşma" açıklamasında bulundu.

"İÇERİK SPEKÜLASYONLAR DEĞİL"

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ne konuşacağını beklerken Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmaya dair sosyal medyada “genel af mı geliyor, vergi indirimi mi açıklanacak, yeni petrol ya da doğalgaz mı bulundu?” gibi çok sayıda iddia dolaştığını belirten Şahin, "Ancak edindiğim bilgilere göre içerik bu spekülasyonlar değil; çok daha derin ve anlamlı bir süreç: Terörsüz Türkiye" dedi.

YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

PKK'nın silah bırakma adımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Terörsüz Türkiye” idealine giden yolda izlenecek yeni yol haritasını açıklamasının beklendiğini ifade eden Şahin, "Sürecin sağlıklı ilerlemesi için toplumsal hassasiyetin altı çizilecek, provokasyonlara karşı uyanık olunmasının önemi vurgulanacak. Kampın teması olan “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” de boşuna seçilmiş değil. Çünkü bu adım, sınırları da, ezberleri de aşan türden. Kısacası Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği kronikleşmiş bir sorunun çözümüne dair istikamet çizecek bir konuşma bizi bekliyor." diye yazdı.

Zafer Şahin, yarın ortaya sağlam bir vizyon, aydınlık bir gelecek tasavvuru ve sınırları aşan bir liderlik anlayışının konuşulacağını vurguladı.