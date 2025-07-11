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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü

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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklmaya göre; görüşmede Türkiye ve Somali ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

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