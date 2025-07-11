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Fenerbahçe, Marko Asensio ve kulübü PSG ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Marko Asensio ve kulübü PSG ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marko Asensio ve kulübü PSG ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, PSG forması giyen Marco Asensio ile anlaşma sağladı. Fransız ekibiyle transfer şartlarında anlaşan sarı-lacivertli ekip, İspanyol oyuncuyu da ikna etti.

29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi.

Kariyerinde Real Madrid, PSG ve Aston Villa gibi önemli takımlar bulunan Asensio'nun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon PSG ve Aston Villa formalarıyla 37 maça çıkan Asensio, 10 gol ve 5 asist kaydetti.

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