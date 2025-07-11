İBB soruşturmasında 8 tutuklama

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında İBB üst düzey isimlerinin şoförleri ve Ağaç AŞ çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler "rüşvet" ve "usulsüzlük" iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Diğer 2 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.Abone ol
İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakimliğe sevk edilen, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat ve iş insanı Bulut Aydöner tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Muhasebeci Zafer Çimen ve iş insanı Salih İlhan, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.