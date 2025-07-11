Beşiktaş Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kiralık transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Abone ol
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kiralık transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."
Beşiktaş, Benfica ile transferi konusunda her konuda anlaşmaya vardığı Orkun Kökçü ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.