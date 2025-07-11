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Beşiktaş Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu!

Beşiktaş Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kiralık transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kiralık transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş, Benfica ile transferi konusunda her konuda anlaşmaya vardığı Orkun Kökçü ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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