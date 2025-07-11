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İzzet Ulvi Yönter'den Suriye için net mesaj: Tek millet, tek bayrak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili “Ok yaydan çıkmıştır, bu iş bitmiştir. Silahların yakılması bir milattır” diyerek sürecin geri dönülemez bir aşamaya geldiğini söyledi. Suriye konusunda ise "tek millet, tek devlet, tek bayrak" vurgusu yapan Yönter, ABD’nin son açıklamalarını Türkiye’nin tezlerine yakın bulduklarını ifade etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TV100’de katıldığı programda PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Silah bırakma ve fesih süreciyle birlikte Türkiye’miz ve bölgemiz çok daha huzurlu ve güvenli bir aşamaya geçecektir” diyen Yönter, bu gelişmenin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sürecin artık geri dönülemez bir yola girdiğini ifade eden Yönter, “Ok yaydan çıkmıştır, bu iş bitmiştir. Silahların yakılması hakikaten bir milattır” dedi.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Yönter, ABD’nin son dönemdeki tutumunu “değerli ve isabetli” olarak nitelendirirken, ABD Büyükelçisi’nin açıklamalarının da Türkiye’nin tezlerini desteklediğini söyledi. Bölgesel istikrarın önemine vurgu yapan Yönter, “Suriye’de tek çare, tek çözüm, tek millet, tek devlet, tek yönetim ve tek bayraktır. Başka bir seçenek, alternatif kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin terörsüz geleceği için Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla adım attığını belirten Yönter, bu sürecin devlet politikası haline geldiğini ve halkın geniş desteğini aldığını dile getirdi.

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