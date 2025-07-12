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Başakşehir, gol kralını kadrosuna kattı!

Başakşehir, gol kralını kadrosuna kattı!

RAMS Başakşehir, Almanya 2. Ligi'nde geçtiğimiz sezon 22 golle gol krallığına ulaşan Davie Selke’yi transfer etti. 30 yaşındaki santrforla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Selke kulübün yaz dönemindeki 6. transferi oldu.

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RAMS Başakşehir, Alman futbolcu Davie Selke'yi kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya temsilcisi Hamburg'dan transfer edilen 30 yaşındaki pivot santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Selke, geçen sezon Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) kaydettiği 22 golle en skorer oyuncu ünvanının sahibi oldu. Davie Selke, sergilediği performansla Hamburg'un Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmesinde önemli rol oynadı. 

Alman oyuncu, Başakşehir'in birinci transfer ve tescil döneminde renklerine bağladığı 6. isim oldu. 

İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan ve Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmıştı.

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