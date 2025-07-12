BIST 10.358
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.335,04
HABER /  GÜNCEL

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bazı kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu asil üye olarak, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş, Fatih Mehmet Özveren yedek üye olarak atandı.

TMSF Kurulu Başkanlığı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TMSF Kurulu Başkanlığına yeniden o isim atandı
TMSF Kurulu Başkanlığına yeniden o isim atandı
BDDK’dan kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme
BDDK’dan kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme
Başakşehir, gol kralını kadrosuna kattı!
Başakşehir, gol kralını kadrosuna kattı!
Samsun'da tırın çarptığı traktör sürücüsü öldü
Samsun'da tırın çarptığı traktör sürücüsü öldü
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG, PKK'nın bir türevidir, Özgür bir Kürdistan olmayacak
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG, PKK'nın bir türevidir, Özgür bir Kürdistan olmayacak
İzzet Ulvi Yönter'den Suriye için net mesaj: Tek millet, tek bayrak
İzzet Ulvi Yönter'den Suriye için net mesaj: Tek millet, tek bayrak
Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Irak’tan terör örgütü PKK’nın "silah bırakma" sürecine destek
Irak’tan terör örgütü PKK’nın "silah bırakma" sürecine destek
Beşiktaş Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu!
Beşiktaş Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu!
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı! Baklava iddiası...
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı! Baklava iddiası...
DMM, kadın konukevlerinin yetersiz olduğu iddialarını yalanladı
DMM, kadın konukevlerinin yetersiz olduğu iddialarını yalanladı
Diş hekimi cinayetinde şoke eden itiraf: Videosunu gönderdi
Diş hekimi cinayetinde şoke eden itiraf: Videosunu gönderdi