Hüseyin Yayman'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan Türkiye olacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman PKK'nın silah bırakması hakkında konuştu ve "Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir eşiği daha geride bırakmıştır. Silahların imha ve teslim sürecinin başlaması, devletimizin yıllardır sürdürdüğü büyük mücadelenin bir neticesidir dedi."

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Dün Öcalan'ın çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan PKK, IKBY'ye bağlı Süleymaniye kentinde bulunan Casana Mağarası'nda silah bırakma töreni gerçekleştirdi. Türkiye için yepyeni bir dönemin habercisi olan bu tarihi anlara bir yorum da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi. Yaymam, "Kazanan Türkiye olacaktır" ve X hesabından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazanan Türkiye olacaktır

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün tarihi bir eşik daha aşılmıştır. Bu konuyu yıllarca yakından takip etmiş, düşündüklerini “Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası” adıyla kitaba dökmüş ve Akıl İnsanlar Heyetinde yeralmış biri olarak Terörsüz Türkiye sürecini içtenlikle destekliyorum. Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir eşiği daha geride bırakmıştır.

Silahların imha ve teslim sürecinin başlaması, devletimizin yıllardır sürdürdüğü büyük mücadelenin bir neticesidir.

Bugünlere; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü çağrısıyla gelinmiştir. Aziz Milletimizin desteği ve duası sürecin sigortasıdır. Yaşananlar, ülkemizle birlikte bölgemizde de huzur ve güven atmosferinin oluşmasını sağlayacaktır. Tarihsel bir hakikat olarak şunu açıklıkla söyleyebiliriz; artık yeni bir dönemin kapısı açılmıştır. Bu yalnızca bir güvenlik meselesi değil; aynı zamanda demokrasi, hukuk, kardeşlik ve toplumsal barış adına atılmış kıymetli olduğu kadar tarihsel bir adımdır.

Bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, sadece güvenlik kurumlarımızın değil; siyaset kurumlarının, sivil toplumun ve milletimizin ortak sorumluluğudur.

Herkesin taşıdığı yük, geleceğe bırakacağımız mirasın da şekillendiricisi olacaktır. Şehitlerimizin fedakârlığına ve gazilerimizin emanetine bağlı kalarak; terörün her türlüsünün tasfiyesi, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, artık terör prangasını çözen; kardeşliğe, kalkınmaya ve kalıcı barışa yönelen bir ülkedir.

Bu büyük yürüyüşün kazananı milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının en büyük projesi ve ülkemizi küresel bir güç yapma mücadelesinin bir sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüz yılına yaraşır bir “Duygudaşlık-Kaderdaşlık-Tarihdaslık ve Yurttaşlık” anlayışıyla taçlandırmaktadır. Ve sen