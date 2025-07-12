Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yeni bir sayfa açıldı, daha güzel şeyler olacak

PKK'nın silahlarını bırakmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihte yeni bir sayfanın açıldığını dile getirip "Güçlü bir Türkiye'nin kapıları ardına kadar aralandı. Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir." dedi. Erdoğan, "AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolda yürümeye karar verdik." diye de konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampında kameralar karşısına geçen Erdoğan önemli mesajlara yer verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli kabine üyelerim ve dava arkadaşlarım sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi zirvedeki yerini koruması için aşkla çalışan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

6 gün önce 12 kahramanı şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Srebrenitsa soykırımı

Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

Gazze'de yaşananlar

Mazlum Gazze halkına da dualarımızı gönderiyoruz Onurlu mücadeleden dolayı yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı bilmelerini istiyorum.

AK Parti istişare toplantıları

İstişareler sadece ortak akla neden olmaz, feraseti kuvvetlendirir, bereket getirir, Kadorlar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirdi. İstişare toplantılarımız daha öncekiler gibi kendimize ayna tuttuğumuz bir zemin işlevi görecekti. Sizlerden içinizden gelenleri bize açık fikirlilikle söylemenizi istiyorum.

PKK'nın silah bırakması

Terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. Nice hükümetler geldi, hepsi kökünü kazıyacağını söyledi. ancak kimse bitiremedi. Hükümetlerimizin maalesef yanlış yöntemleri oldu. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep birlikte ödedik. Sadece Askerlerinmiz ya da siviller şehit olmadı. her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna birliğine dirliğine kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girilmiştir. Bugün yeni bir gündür. Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. bugün Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır.

Pazarlık söz konusu değil

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu gururunu çiğnetmeyiz. başını öne eğdirmeyiz.

Kimsede soru işareti kalmasın

Çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi önde göreceksiniz. Ne yapıyorsak Türkiye ve istikbalimiz için yapıyoruz. Kimsede soru işareti olmasın.

Terör en başından beri bir sektör, bir ekosistem oluşturdu. Milleti istismar ettiler, terör saldırılarından kendi emellerine rant devşirmeye kalktılar. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü rant kapıları kapanıyor. Ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Terör bitecek göreceksiniz hepsi işsiz kalacak. Niyet okuyarak, komplo teorilerini üreterek milletin sevincini gölgelemeye çalışıyorlar. İçerdeki ve dışardaki gayretlerimiz neticeleniyor. Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, milletimize, huzurumuza kast eden, kast edecek hiçbir girişimde olmayız ve asla müsade etmeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. Düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır.

Terör en başından itibaren bir sektör ve ekosistem oluşturdu. Terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çıkarları zedeleniyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır."

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kast edecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Çok daha kuvvetlidir, onurludur, istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Açın tarihin sayfalarına bakın. Kılıçlarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı.

Türk-Kürt-Arap bir arada ise beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Uzaklaştıklarında ise mağlubiyet vardır. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk-Kürt-Arap birbirinden kopmuştu. Ne zaman ayrıldık yenildik.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez ama bize zaman kaybettirdiler. Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokmaya çalıştılar. 41 yılda kim kazandı.

Tarih tekerrür ediyor. Türk ile Kürt muhabbete kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz.

TBMM'de bir komisyon kurulacak

TBMM'de bir komisyon kurulacak. Cumhur İttifakı olarak AK Parti - MHP ve DEM Parti heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.

Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu.

Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için seferber edeceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek. Türkiye istikrar ve güven içinde yürüyecek. Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum; biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın. Türk çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Kürt-Arap çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Annelerimiz evlat acısı çekmeyecek.

Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak.

Silah teslimini kurulan mekanizma sayesinde titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları şehit babaları ellerinizi öpüyorum.

Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

Aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sürece destek olanlara bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla."