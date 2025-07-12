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Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı! İşte MHP liderinin aradığı o isim!

Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı! İşte MHP liderinin aradığı o isim!

26. Dönem AK Parti Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Metiner, Bahçeli'nin avukatları aracılığıyla cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı aradığını duyurdu.

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Ekol TV canlı yayınında konuşan Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a tebrik mesajı ilettiğini duyurdu.

"AVUKATLARI ARACILIĞIYLA DEMİRTAŞ'I ARADI"
Metiner, Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini aktararak, "Sayın Bahçeli yalnızca Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ü değil, Selahattin Demirtaş’ı da avukatları aracılığıyla tebrik etti. Bu, onun bilge bir lider olarak süreci ne denli önemseyip sahiplendiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE LAZIM OLAN BAKIŞ AÇISI"
"Sayın Bahçeli’nin Türkiye’ye lazım olan bir bakış açısı var. Süreç bugün geldiğimiz noktada umut verici bir çizgiye evrildi" diyen Metiner,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın da bu yeni dönemi 'mühürleyecek' bir özellik taşıyacağını belirtti.

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