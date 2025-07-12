BIST 10.358
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.335,04
HABER /  SAĞLIK

Geçmeyen ağrılarınızın nedeni kalsiyum dengesizliği olabilir!

Geçmeyen ağrılarınızın nedeni kalsiyum dengesizliği olabilir!

Nedeni bir türlü bulunamayan ısrarcı ağrılar yaşıyorsanız, bu şikâyetlerin arkasında genellikle gözden kaçan bir durum olan vücudunuzun hassas kalsiyum ayarının bozulması olabilir. Bu durum, kemiklerinizi ve sağlığınızı sessizce etkiliyor. Medipol Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, tanısı çoğunlukla geciken hiperparatiroidinin tedavi sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

Abone ol

Sürekli bir yorgunluk, nedensiz ağrılar ve hatta basit bir düşmeyle oluşan kemik kırıkları gibi şikayetlerin arkasında, adı pek duyulmamış ama vücudun kalsiyum dengesinin gizli kahramanı olan paratiroid bezleri yatıyor olabilir. Medipol Koşuyolu Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, bu bezlerin aşırı hormon üretmesiyle ortaya çıkan hiperparatiroidi hastalığının genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve çoğu zaman rastlantısal olarak fark edildiğinin altını çizdi.

VÜCUDUN KALSİYUM DENGESİNİ BOZAN GİZLİ HASTALIK
Paratiroid bezlerinin tiroid bezinin hemen arkasında yer aldığını belirten Prof. Yılmaz, “Bu bezler parathormon salgılar. Hormon kalsiyumun kemiklerden çözülmesini, böbrekten ve bağırsaktan geri emilmesini sağlar. Ancak bu denge bozulursa, kas ağrıları, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülebilir” dedi. Hastalığın çoğu zaman başka sorunlarla karıştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Sık sık böbrek taşı düşüren, sebebi bilinmeyen karın ve sırt ağrıları yaşayan, durup dururken kemik kırığı geçiren hastalarda mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerine bakmak gerekir” uyarısında bulundu.

Geçmeyen ağrılarınızın nedeni kalsiyum dengesizliği olabilir! - Resim: 0

SADECE KAN TESTİ VE GÖRÜNTÜLEME İLE ANLAŞILIYOR
Paratiroid bezlerinin vücudun içinde, tiroid bezinin arkasında yer aldığı için dışarıdan fark edilemediğini vurgulayan Prof. Yılmaz, “Ne hasta ne de doktor fiziki muayeneyle bu bezi fark edemez. Tanı ancak kan testleri ve sintigrafi, ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle konur” dedi. Hastalığın en sık nedeninin tek bir paratiroid bezinin büyüyerek fazla hormon üretmesi olduğunu belirten Prof. Yılmaz, “Tanı netleştiğinde tiroid ameliyatına benzer küçük bir operasyonla bu bez alınır ve hasta tamamen şifa bulur” diye konuştu.

Geçmeyen ağrılarınızın nedeni kalsiyum dengesizliği olabilir! - Resim: 1

NE ZAMAN ŞÜPHELENMELİ?
Prof. Yılmaz, sık idrara çıkma, aşırı su içme, sebebi açıklanamayan karın, sırt ve kemik ağrıları, nedensiz kemik kırıkları, tekrarlayan böbrek taşları, yoğun halsizlik, depresyon, saç dökülmesi ve kas krampları gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka kalsiyum düzeylerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev alırken bunlara dikkat! Tapu işlemlerinde boşuna para ödemeyin
Ev alırken bunlara dikkat! Tapu işlemlerinde boşuna para ödemeyin
BM'den PKK’nın silah bırakma adımına destek:
BM'den PKK’nın silah bırakma adımına destek:
Beşiktaş Kulübü duyurdu! Transfer için görüşmeler başladı
Beşiktaş Kulübü duyurdu! Transfer için görüşmeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yeni bir sayfa açıldı, daha güzel şeyler olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yeni bir sayfa açıldı, daha güzel şeyler olacak
Özel okullarda yeni dönem! Yönetmelik değişti, artık zorunlu olacak
Özel okullarda yeni dönem! Yönetmelik değişti, artık zorunlu olacak
Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı! İşte MHP liderinin aradığı o isim!
Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı! İşte MHP liderinin aradığı o isim!
TBMM'de ilginç anlar! Konuştu, konuştu sadece bir kişi dinledi
TBMM'de ilginç anlar! Konuştu, konuştu sadece bir kişi dinledi
Hüseyin Yayman'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan Türkiye olacaktır
Hüseyin Yayman'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan Türkiye olacaktır
İstanbul'da ekmeğe zam! Fırıncılar istedi, İTO'dan onay çıktı
İstanbul'da ekmeğe zam! Fırıncılar istedi, İTO'dan onay çıktı
7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
CHP lideri Özel: Muhittin Başkan'ın oğlu gelip ifadesini verecek
CHP lideri Özel: Muhittin Başkan'ın oğlu gelip ifadesini verecek