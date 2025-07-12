Geçmeyen ağrılarınızın nedeni kalsiyum dengesizliği olabilir!

Nedeni bir türlü bulunamayan ısrarcı ağrılar yaşıyorsanız, bu şikâyetlerin arkasında genellikle gözden kaçan bir durum olan vücudunuzun hassas kalsiyum ayarının bozulması olabilir. Bu durum, kemiklerinizi ve sağlığınızı sessizce etkiliyor. Medipol Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, tanısı çoğunlukla geciken hiperparatiroidinin tedavi sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

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Sürekli bir yorgunluk, nedensiz ağrılar ve hatta basit bir düşmeyle oluşan kemik kırıkları gibi şikayetlerin arkasında, adı pek duyulmamış ama vücudun kalsiyum dengesinin gizli kahramanı olan paratiroid bezleri yatıyor olabilir. Medipol Koşuyolu Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, bu bezlerin aşırı hormon üretmesiyle ortaya çıkan hiperparatiroidi hastalığının genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve çoğu zaman rastlantısal olarak fark edildiğinin altını çizdi.

VÜCUDUN KALSİYUM DENGESİNİ BOZAN GİZLİ HASTALIK

Paratiroid bezlerinin tiroid bezinin hemen arkasında yer aldığını belirten Prof. Yılmaz, “Bu bezler parathormon salgılar. Hormon kalsiyumun kemiklerden çözülmesini, böbrekten ve bağırsaktan geri emilmesini sağlar. Ancak bu denge bozulursa, kas ağrıları, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülebilir” dedi. Hastalığın çoğu zaman başka sorunlarla karıştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Sık sık böbrek taşı düşüren, sebebi bilinmeyen karın ve sırt ağrıları yaşayan, durup dururken kemik kırığı geçiren hastalarda mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerine bakmak gerekir” uyarısında bulundu.

SADECE KAN TESTİ VE GÖRÜNTÜLEME İLE ANLAŞILIYOR

Paratiroid bezlerinin vücudun içinde, tiroid bezinin arkasında yer aldığı için dışarıdan fark edilemediğini vurgulayan Prof. Yılmaz, “Ne hasta ne de doktor fiziki muayeneyle bu bezi fark edemez. Tanı ancak kan testleri ve sintigrafi, ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle konur” dedi. Hastalığın en sık nedeninin tek bir paratiroid bezinin büyüyerek fazla hormon üretmesi olduğunu belirten Prof. Yılmaz, “Tanı netleştiğinde tiroid ameliyatına benzer küçük bir operasyonla bu bez alınır ve hasta tamamen şifa bulur” diye konuştu.

NE ZAMAN ŞÜPHELENMELİ?

Prof. Yılmaz, sık idrara çıkma, aşırı su içme, sebebi açıklanamayan karın, sırt ve kemik ağrıları, nedensiz kemik kırıkları, tekrarlayan böbrek taşları, yoğun halsizlik, depresyon, saç dökülmesi ve kas krampları gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka kalsiyum düzeylerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.