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Bursa-Balıkesir sınırında yangın başladı! 2 kişi gözaltına alındı

Bursa-Balıkesir sınırında yangın başladı! 2 kişi gözaltına alındı

Bursa-Balıkesir sınırında dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibariyle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın nedeniyle Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığını, yürütülen çalışmalar neticesinde yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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