Erdoğan, Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenazesine katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Başdanışmanı Yiğit Bulut’un cenaze törenine katılamayacağını duyurdu. Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan, Bulut için “Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli ve teslimiyet içindeydi” diyerek veda etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze törenine katılamayacağını açıkladı. AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampında konuşan Erdoğan, Bulut için duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Yiğit Bulut’un bugün İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceğini belirten Erdoğan, programı nedeniyle cenazeye katılamayacağını ancak teşkilat üyelerinin törende hazır bulunacağını söyledi.

Erdoğan konuşmasında, “Dava ve yol arkadaşım, aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk’a uğurladık. Hastanede kendisini ziyaret ettiğimde durumu çok ağırdı. Buna rağmen son derece temkinli ve teslimiyet içindeydi. Hep söylediğimiz gibi, kaderin üstünde bir kader vardır. Rabbim taksiratını affetsin, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Yiğit Bulut anısına salondakilerden Fatiha okumasını isteyen Erdoğan, “Görevimizi böylelikle yerine getirmiş olalım” dedi.