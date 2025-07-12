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Başından vurulmuş halde ölü bulundu! Arkadaşına bu notu bırakmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başından vurulmuş halde ölü bulundu! Arkadaşına bu notu bırakmış

İstanbul'da bir ofiste başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Muhammed Faysal Kutsal'ın arkadaşına bıraktığı notta, kendisine bir şey olması halinde sorumlu tuttuğu S.A. gözaltına alındı.

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Ekipler, dün Langa Hisarı Caddesi'ndeki bir ofiste 47 yaşındaki Muhammed Faysal Kutsal'ın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından çalışma yaptı.

Ofiste bulunan S.A, Kutsal ile otururken kendisine borçlarından bahsettiğini ve bir anda çantasından çıkardığı silahla intihar ettiğini öne sürdü.

Olay intihar olarak değerlendirilirken polis merkezine giden M.G. adlı bir kişi, dün öğlen saatlerinde bir börekçide buluştukları arkadaşı Kutsal'ın bir not bıraktığını, kendisine ulaşamadığında notu ailesiyle paylaşmasını söylediğini anlattı.

M.G, Kutsal'ın kendisine bıraktığı, "S.A. tarafından dolandırıldığını, bu kişinin kaçak otel işlettiğini, sahte döviz işi ve kara para akladığını, kendisine herhangi bir şey olursa sorumlusunun S.A. olduğunu" belirten notu, arkadaşının öldüğünü öğrenmesi üzerine polis merkezine getirdiğini söyledi.

Polis ekipleri, bu gelişme üzerine S.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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