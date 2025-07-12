Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Leman dergisinin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.Abone ol
Hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aslan Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Özdemir, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Leman dergisinin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.