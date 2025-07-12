Mehmet Akif Ersoy'dan 'HDP’lileri neden çıkardın' diyenlere yanıt

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy 'HDP’lileri çıkarmayacağız diyordun ne oldu?' diyenlere cevap verdi. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ‘hangi sebep ve saiklerle’ DEM’lilerle görüşüyorsa, ben de o sebep ve saiklerle DEM’lilerle görüşüyorum diyen Gazeteci Mehmet Akif Ersoy X hesabından yapılan eleştirileri yanıt verdi.

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Habertürk ana haber sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy hesabından çok dikkat bir paylaşım yaptı. HDP’lileri çıkarmayacağız diyordun ne oldu? diyenlere cevap verdi. “Daha önce HDP’lileri çıkarmayacağız diyordun ne oldu? “ diyen üstün duyarlılık(!) sahiplerine; “Ali Topu Tut(!)” açıklığı ile anlatayım diyerek iddialara cevap verdi.

Türk milliyetçiliğinin siyasi lideri Sn. Devlet Bahçeli, ‘neden ve hangi sebeplerle’ şimdi HDP (DEM) ‘lilerle görüşüyorsa, T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ‘hangi sebep ve saiklerle’ DEM’lilerle görüşüyorsa, ben de o sebep ve saiklerle DEM’lilerle görüşüyorum. Hepimizin özlemi olan “Terörsüz Türkiye” hedefine birlikte katkı yapmak. Ayrıca Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki terörle mücadelesine gayrimeşru diyen ve terör örgütü ile arasına mesafe koymayanları tartışma programlarına almayız beyanımız var.

Allah korusun, Türkiye’nin yeniden teröre karşı yurtdışına sınır ötesi operasyonunun gerekmesi halinde bu operasyona gayrimeşru diyecek olanlara da geçmişteki sözümüz neyse aynı noktada olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

İnşallah “Terörsüz Türkiye” hedefine hep birlikte kardeşçe katkı yapacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek Türkiye’yi barışın, kardeşliğin, demokrasinin, çeşitlilik içinde birliğin, zengin ve rengarenk bahçesi haline getireceğiz. Selametle…