Gazze'de can kaybı 58 bine dayandı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 58 bine dayandı. Son 24 saatte 59 Filistinli daha hayatını kaybederken, insani yardım bölgelerine yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 809’a yükseldi. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu bildiriliyor.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne aralıksız sürdürdüğü askeri operasyonlarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 57 bin 882’ye ulaştı. Son 24 saat içinde 59 kişinin daha hayatını kaybettiği, 208 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hava ve kara operasyonlarının bölgede her geçen gün daha fazla can kaybına ve yıkıma neden olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, 18 Mart’tan bu yana, yani 19 Ocak’ta varılan ateşkesin fiilen sona ermesinin ardından yürütülen saldırılarda 7 bin 311 Filistinli öldü, 26 bin 54 kişi ise yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaralananların toplam sayısı 138 bin 95'e yükselirken, bölgede hâlâ enkaz altında binlerce kişinin cansız bedenine ulaşılamadığı bildiriliyor.

Öte yandan, 27 Mayıs’tan bu yana “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adıyla kurulan yardım dağıtım alanlarında sivillere yönelik saldırılarda da ölümler artıyor. İsrail-ABD koordinasyonuyla kurulduğu belirtilen bu bölgelerde Filistinli sivillere yönelik saldırılarda şu ana kadar en az 809 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 249 kişi ise yaralandı.