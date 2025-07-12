Tarihi gelişme sonrası Erdoğan ve Sudani'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Es Sudani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Sudani'ye, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını bildirdi.

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Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silahlarını bırakmasının yankıları sürüyor.

ERDOĞAN VE SUDANİ'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'SÜRECİ BALTALAMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.