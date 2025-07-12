BIST 10.358
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.335,04
HABER /  GÜNCEL

Tarihi gelişme sonrası Erdoğan ve Sudani'den kritik görüşme

Tarihi gelişme sonrası Erdoğan ve Sudani'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Es Sudani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Sudani'ye, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını bildirdi.

Abone ol

Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silahlarını bırakmasının yankıları sürüyor.

ERDOĞAN VE SUDANİ'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'SÜRECİ BALTALAMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Napoli'nin Osimhen planı! 75 milyon Euro'dan fazlasını isteyecekler
Napoli'nin Osimhen planı! 75 milyon Euro'dan fazlasını isteyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar!
LGS Şampiyonu genç öğrenciye sosyal medyada büyük saygısızlık
LGS Şampiyonu genç öğrenciye sosyal medyada büyük saygısızlık
Murat Kurum: Türkiye yüzyılı, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır
Murat Kurum: Türkiye yüzyılı, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır
Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı! Orkun Kökçü kartal oldu
Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı! Orkun Kökçü kartal oldu
Trump'tan AB ve Meksika mallarına yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika mallarına yüzde 30 tarife kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri Cezaevi'ne ziyaret: 2 kişi ile görüşecek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri Cezaevi'ne ziyaret: 2 kişi ile görüşecek
Beşiktaş taraftarı Serdal Adalı'nın ayağını öptü
Beşiktaş taraftarı Serdal Adalı'nın ayağını öptü
Ebru Yaşar Bodrum’da yaza “Merhaba” dedi!
Ebru Yaşar Bodrum’da yaza “Merhaba” dedi!
İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci öldürüldü
İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci öldürüldü
Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...
Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...
Gazze'de can kaybı 58 bine dayandı
Gazze'de can kaybı 58 bine dayandı