Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da "Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizle Ankara’yı inşallah sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da "Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu.

Açılışı yapılan 37 eserin güncel bedelinin 2 milyar 218 milyon lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kavuşturan, ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan bu eserler ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. İlçemize vizyon katan bu eserler şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eserlerimizle, projelerimizle, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam.

Nakış nakış işliyoruz

Milli mücadelenin karargahı olan Ankara için gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek modern yapılar inşa ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projeleri ile başkentimizi nakış nakış işliyoruz.

Millet bahçelerimizle, parklarımızla, yeşil alanlarımızla Ankara'ya nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin altyapı projelerine tam destek veriyoruz. Sıfır atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla Ankara'mızı çevreci modern bir başkent yapıyoruz.

Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık

Geniş orman örtüsü, cennet gibi doğasıyla Ankara'nın sayfiyesidir Kızılcahamam. Doğa ve sağlık turizminin yanı sıra artık kongre turizminin önemli yerlerinden biri oluyor. Büyük projelere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülke için mücadele eden bir karaktere sahiptir. Bizim dostumuzdur. İstanbul ve Ankara'dan sonar üçüncü evimizdir. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık.

Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık projesi ilçesi yaptık. Doğal güzellikleriyle kaplıcalarıyla parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam, sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanları yeniledik ve hizmetinize sunduk. Yenice Mahallesi'nde başlattığımız hamam projesini de bitirdik.