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LGS Şampiyonu genç öğrenciye sosyal medyada büyük saygısızlık

LGS Şampiyonu genç öğrenciye sosyal medyada büyük saygısızlık

Rize Güneysu’daki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun olan Mahmut Ali Genç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi.

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Günde 6 saatlik disiplinli çalışmayla bu başarıya ulaştığını belirten Genç, sınav sonrası yaptığı açıklamada ideallerini şu sözlerle dile getirdi:

“Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum.”

Ancak genç öğrencinin bu sözleri, sosyal medyada bazı kesimlerin hedefi haline geldi. Özellikle laiklik ve eğitim modeli tartışmaları ekseninde yapılan saygısız yorumlar, çok sayıda insanın tepkisini çekti. Başarıyı kutlamak yerine öğrenciye yönelik küçümseyici ve ideolojik eleştirilerin artması, eğitim çevrelerinde ve toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık yarattı.

Özellikle yaşının çok küçük olması ve örnek bir disiplinle başarıya ulaşmış olması nedeniyle Mahmut Ali Genç’e yönelik bu tutum “çocuklara yönelik linç kültürü”nün yeni bir örneği olarak değerlendirildi. Birçok kullanıcı, “İmam Hatip’ten çıktı diye küçümsemek insanlık dışı”, “Başarı takdir edilir, ideolojilere kurban edilmez” şeklinde yorumlarla öğrenciye destek verdi.

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