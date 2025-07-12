Murat Kurum: Türkiye yüzyılı, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır

Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip, 453 bin hedefine koşarken diğer taraftan 81 ilimizde on binlerce projeyi yapabilen büyük ve güçlü bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı, 25 yıldır girdiği her seçimi kazananların, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Kurum, “Kızılcahamam’dan başlayarak Gazi Başkentimizin her yerini baştanbaşa nakış gibi işliyoruz. Bir yandan Saraçoğlu Mahallesi’ni ihya edip başkentimize Kızılay’ımıza yepyeni bir merkez kazandırıyor; diğer yandan İmrahor Millet Bahçesinden Mogan Gölü’ne kadar; yemyeşil bir koridorla başkentimize çocuklarımıza nefes aldırıyoruz” dedi.

“İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KIZILCAHAMAM’IN YANINDA OLDUK”

Bakan Kurum, Kızılcahamam’a kazandırılan eserlerle ilgili şu bilgileri verdi: Bu güzel ilçemizi, Türkiye’nin ilk Sıfır Atık İlçesi yaptık. Ülkemizin en temiz, en çevreci, en doğasever şehirlerinden biri haline getirdik. Biz de hemşehrilerimizin iyi gününde kötü gününde yanında olduk. Bir taraftan çıkan yangından dolayı harabeye dönen Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı’nı yenilerken; bir taraftan da o muhteşem millet bahçesini Kızılcahamam’a armağan ettik. Şehrimiz turizmin lider şehirlerinden olsun, esnafımız daha çok kazansın, Kızılcahamam topyekün üretimiyle, işgücüyle kalkınsın istedik. Bunun için de Kızılcahamam merkezinde bulunan binalarımızın tamamını yeniledik, şehrin çehresini baştan aşağı yeniledik. Kızılcahamam adı üstünde hamamlarıyla, şifalı sularıyla meşhur. O zaman biz de bu şehre en güzel hamam yaraşır dedik ve Yenice Mahallemizdeki hamam projesini iş yerleriyle birlikte tamamladık ve sizlere armağan ettik.

“DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ, VERİLECEK ÇOK MÜJDEMİZ VAR”

Bakan Kurum, 81 ilde eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Daha yapacak çok işimiz, verilecek çok müjdemiz, gidecek çok yolumuz var. Bu yüzden, hep birlikte çok çalışacağız. Her zamankinden daha çok üreteceğiz. 81 ilimiz için inşa etmeye, 973 ilçemiz için gece gündüz koşmaya devam edeceğiz. Marka değeri yüksek, yarını düşünen büyük işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

“BU İŞLERİ YAPABİLMEK, YÜREK İSTER, UFUK İSTER”

Bir yandan deprem bölgesinde diğer taraftan 81 ilin tamamına yerli ve milli imkanlarla kaliteli eserler inşa edilgini kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti: Bugün bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip, 453 bin hedefine koşarken diğer taraftan 81 ilimizde on binlerce projeyi yapabilen büyük ve güçlü bir Türkiye var. Kimse yanılgıya düşmesin. Bu işleri yapabilmek, her babayiğidin harcı değildir. Bu işleri yapabilmek, yürek ister, vizyon ister, ufuk ister. İşte Türkiye Yüzyılı, bu vizyonun, bu ufkun ta kendisidir. Türkiye Yüzyılı, Kızılcahamam’ın vadilerinde, Ankara’nın tarih kokan sokaklarında, vatanımızın her köşesinde yükselen umuttur. Türkiye Yüzyılı, millete hizmeti yük görenlerin, parti içi kavgalarını milli menfaatlerimizin önüne geçirenlerin değil; Türk milleti için alın teri dökenlerin, koşanların, yorulanların yüzyılıdır.



“TÜRKİYE YÜZYILI TERÖRSÜZ TÜRKİYE DİYENLERİN YÜZYILIDIR”

Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Şundan asla şüpheniz olmasın. Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini, yargısını sokakla tehdit edenlerin değil; bu demokrasi mücadelesinde, milletin sarsılmaz güveniyle, 25 yıldır girdiği her seçimi kazananların, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır. CHP istese de istemese de, görse de görmese de; Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüzyılıdır, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın yüzyılıdır. Ve Türkiye Yüzyılının mimarı, 2 asırda yapılacak işleri, eserleri, çeyrek asırda yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.



TOKİ BAŞKANI SUNGUR: 103 BİN KONUTU ANKARA’MIZA KAZANDIRDIK

Törende konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur da TOKİ’nin Ankara ve Kızılcahamam’a kazandırdığı eserleri anlattı: 41 bini kentsel dönüşüm olmak üzere 103 bin konut ve sosyal donatıyı Ankara’mıza kazandırdık. Ankara’mıza 12 millet bahçesi inşa ettik. TOKİ olarak Kızılcahamam’da 65’i kentsel dönüşüm olmak üzere 363 konut, kız meslek lisesi, ilköğretim, anaokulu ve cami inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Esnafımız için de Kasaplar Çarşısı’nı ihya ederek 59 dükkanı inşa ettik. 86 milyon vatandaşımıza, 81 vilayetimize gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın riyasetinde hizmet etmeye, eserler bırakmaya devam ediyoruz.

37 ESER VE YATIRIMIN AÇILIŞI YAPILDI

Açılışı yapılan 37 eser arasında TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İLBANK tarafından yapılı tamamlanan 11 eser yer alıyor. TOKİ tarafından inşa edilenlerin içinde 59 iş yeri bulunan Kasaplar Çarşısı, Kızılcahamam Millet Bahçesi, 65 konut ve 17 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan hamam ve kaplıca gibi eserler bulunuyor.