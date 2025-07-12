BIST 10.358
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.335,04
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Napoli'nin Osimhen planı! 75 milyon Euro'dan fazlasını isteyecekler

Napoli'nin Osimhen planı! 75 milyon Euro'dan fazlasını isteyecekler

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi konusunda her türlü zorluğu çıkaran Napoli'nin, Nijeryalı golcünün transferindeki planı ortaya çıktı.

Abone ol

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli ile pazarlıklarını sürdürürken 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. İki kulüp arasındaki ödeme planı konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Taksitli satış konusunda orta yolu bulmaya yanaşmayan Napoli'nin, Osimhen ile ilgili farklı planları olduğu iddia edildi.

BÜTÜN İPLERİ ELİNE ALMAK İSTİYOR!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, 15 Temmuz'a kadar süreci uzatarak Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden kurtulmak istediği öne sürüldü.

Transferin ilerleyen günlerinde Avrupa'nın diğer takımlarının da Osimhen için devreye gireceğini düşünen İtalyanların, pazarlıktaki bütün ipleri eline almak istediği aktarıldı. De Laurentiis'in, serbest kalma maddesinden kurtulduktan sonra oyuncu için daha yüksek bir fiyat isteyeceği iddia edildi. 

OSİMHEN'İ İKNA ETMEK İSTİYORLAR

Özellikle Premier Lig devlerinin Nijeryalı golcü için fiyat artıracağını düşünen Napoli'nin, Osimhen'i ikna etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar!
LGS Şampiyonu genç öğrenciye sosyal medyada büyük saygısızlık
LGS Şampiyonu genç öğrenciye sosyal medyada büyük saygısızlık
Murat Kurum: Türkiye yüzyılı, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır
Murat Kurum: Türkiye yüzyılı, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır
Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı! Orkun Kökçü kartal oldu
Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı! Orkun Kökçü kartal oldu
Trump'tan AB ve Meksika mallarına yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika mallarına yüzde 30 tarife kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri Cezaevi'ne ziyaret: 2 kişi ile görüşecek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Silivri Cezaevi'ne ziyaret: 2 kişi ile görüşecek
Beşiktaş taraftarı Serdal Adalı'nın ayağını öptü
Beşiktaş taraftarı Serdal Adalı'nın ayağını öptü
Ebru Yaşar Bodrum’da yaza “Merhaba” dedi!
Ebru Yaşar Bodrum’da yaza “Merhaba” dedi!
İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci öldürüldü
İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci öldürüldü
Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...
Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...
Gazze'de can kaybı 58 bine dayandı
Gazze'de can kaybı 58 bine dayandı
Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı
Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı