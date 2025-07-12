Napoli'nin Osimhen planı! 75 milyon Euro'dan fazlasını isteyecekler

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi konusunda her türlü zorluğu çıkaran Napoli'nin, Nijeryalı golcünün transferindeki planı ortaya çıktı.

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Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli ile pazarlıklarını sürdürürken 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. İki kulüp arasındaki ödeme planı konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Taksitli satış konusunda orta yolu bulmaya yanaşmayan Napoli'nin, Osimhen ile ilgili farklı planları olduğu iddia edildi.

BÜTÜN İPLERİ ELİNE ALMAK İSTİYOR!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, 15 Temmuz'a kadar süreci uzatarak Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden kurtulmak istediği öne sürüldü.

Transferin ilerleyen günlerinde Avrupa'nın diğer takımlarının da Osimhen için devreye gireceğini düşünen İtalyanların, pazarlıktaki bütün ipleri eline almak istediği aktarıldı. De Laurentiis'in, serbest kalma maddesinden kurtulduktan sonra oyuncu için daha yüksek bir fiyat isteyeceği iddia edildi.

OSİMHEN'İ İKNA ETMEK İSTİYORLAR

Özellikle Premier Lig devlerinin Nijeryalı golcü için fiyat artıracağını düşünen Napoli'nin, Osimhen'i ikna etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.