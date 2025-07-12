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Sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlere ve şehit yakınlarına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada iki farklı rumuzla açtığı hesabından terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler ile şehit ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen Ahmet K. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 Türk askeriyle ilgili paylaşımlara ve cenaze programlarına katılan şehit yakınlarının fotoğraflarına uygunsuz yorumlar yaptığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İfadesinde, söz konusu sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını öne süren şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Ahmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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