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TRT Genel Müdürlüğü'ne yeniden Zahid Sobacı atandı

TRT Genel Müdürlüğü'ne yeniden Zahid Sobacı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.

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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

ZAHİD SOBACI YENİDEN TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü'ne ise yeniden Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

Sobacı, 14 Temmuz 2021 tarihinden beri 4 yıldır bu görevi yürütüyordu.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)

Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)

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