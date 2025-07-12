Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'e takıldı

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

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Sezonun ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

PORTEKİZ'DE KAMP YAPACAK

Fatih Karagümrük maçıyla İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz Pazartesi günü Portekiz'e gidecek ve 27 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.