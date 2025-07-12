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Fenerbahçe, Archie Brown ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Archie Brown ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Fenerbahçe, Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen İngiliz futbolcu Archie Brown'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki sol bek ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi, "Archie Brown'a, 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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