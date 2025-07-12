Fenerbahçe, Archie Brown ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Fenerbahçe, Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen İngiliz futbolcu Archie Brown'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki sol bek ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi, "Archie Brown'a, 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.