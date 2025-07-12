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Metin Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: Eleştirilere “DEM’li Bir Çay İçin” cevabı

Metin Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: Eleştirilere “DEM’li Bir Çay İçin” cevabı

Oyuncu Metin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve AK Parti, MHP ile DEM Parti’yi kapsayan yeni sürece destek verdiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla açıkladı. Yıldız’ın "Terörsüz Türkiye" adımına yönelik olumlu ifadeleri, sosyal medyada bazı kesimlerin sert eleştirilerine neden oldu.

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Metin Yıldız, sürece destek verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Terörsüz Türkiye adımının bölge ve ülke açısından ne kadar değerli ve ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha görüyoruz. Devlet aklının günlük politikalara göre değil, geleceğin Türkiye’si için doğru şekillendiğini görmek son derece sevindirici, umut verici.
Sahip çıkalım…”

'Hazmedemeyenler, DEM’li bir çay içsin'

Ancak bu açıklamalar, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından iktidar yanlısı olmakla ve çözüm süreci benzeri bir durumu meşrulaştırmakla eleştirildi. Metin Yıldız ise gelen tepkilere karşı ikinci bir paylaşım yaparak eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi:

“Cevap Veriyorum!
Hazmedemeyenler
DEM’li bir çay içsin…
İyi gelir.”

Metin Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: Eleştirilere “DEM’li Bir Çay İçin” cevabı - Resim: 0

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