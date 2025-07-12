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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Görüşmede Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlayan süreçte Türkiye’nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.

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