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Özgür Özel'den Erdoğan'ın AK Parti-MHP-DEM çıkışına yanıt yeni ittifak sinyali

Özgür Özel'den Erdoğan'ın AK Parti-MHP-DEM çıkışına yanıt yeni ittifak sinyali

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik" ifadelerine tepki gösterdi. Özel, "CHP olarak durmamız gereken yerde dururuz ama Türkiye'ye ümmetçilik mezhepçilik üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız" dedi. Özel, ayrıca "Buradan bütün CHP'lilere sesleniyorum, asla ve asla korkmayın. Yeni bir ittifak kurulur orada hiçbir partiyi hor görmeyin" ifadelerini kullandı.

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Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'ın AK Parti kampındaki konuşmasını sert sözlerle eleştiren Özel, şunları söyledi:

"CHP'lilere sesleniyorum, yeni bir ittifak kurulur orada hiçbir partiyi hor göremeyin"

Çıkmış Kürt-Türk-Arap. Hesap Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak aklı sıra bunun üzerinden yeni ittifakla yürüyecek. Biz şehit gelmemesi için her şeyi yaparız. CHP olarak durmamız gereken yerde dururuz ama Türkiye'ye ümmetçilik mezhepçilik üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız. Biz bu işi Türkiye ittifakı ile nasıl Malatya'da tüm Türkiye'de 31 Martta, Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar el ele omuz omuza gönül gönüle seni yendiysek yine yeneceğiz.

Kürtleri ilkesiz insanlar olarak düşünmeyin. Bu memleketin vatandaşı misakı milli sınırında ya hepsi baş üstünde. Ne Kürt sana kendini kullandırtır ne da başkası. Buradan bütün CHP'lilere sesleniyorum, asla ve asla korkmayın.

Yeni bir ittifak kurulur orada hiçbir partiyi hor göremeyin. Hiçbir seçmeni hele hele Kürtleri Tayyip Erdoğan'ın düşündüğü gibi ilkesiz görmeyin. Kürt kardeşlerimizin de biz Türklerin de Lazı da Çerkes'i de Roman'ı da bu milletin vatandaşı ya Misak-ı Milli sınırı içinde ya baş üstünde.

Ne Kürt sana kendini kullandırtır, ne de bambaşka kimlik çatışmaları. Ben Türk milliyetçilerine kurban olayım ülkücülere de kurban olayım muhafazakarlara da kurban olayım Kürtlere de kurban olayım. Erdoğan düş yakamızdan!

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