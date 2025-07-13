ABD'li gazeteci Tucker Carlson herkesin aynı şeyi düşünüp söyleyemediği gerçeği söyledi

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etti.

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Fox News'in eski sunucusu Carlson, "Turning Point USA" adlı muhafazakar kuruluş tarafından Florida'da düzenlenen yıllık konferansta konuştu.

"Epstein'ın İsrail hükümeti için çalıştığını ve Washington'daki herkesin bunu aynı şekilde düşündüğünü" öne süren Carlson, "Böyle düşünmeyen biriyle hiç karşılaşmadım ama kimse bunu açıkça söyleyebileceğini düşünmüyor." dedi.

Gazeteci Carlson, "Esas konu Jeffrey Epstein'ın muhtemelen Amerikan istihbaratı adına değil, (yabancı) istihbarat servisleri adına çalıştığıdır. Ama şimdi hiç kimse yabancı hükümetin, İsrail olduğunu söyleyemez çünkü bir şekilde bunun kötü bir şey olduğunu düşünmeye ikna edildik. Bunu söylemekte yanlış bir şey yok. Bunu söylemekte nefret, Yahudi karşıtı bir şey yok, İsrail karşıtı bile değil." ifadelerini kullandı.

Epstein'ın "şantaj operasyonu" yürütmüş olabileceğini de ileri süren Carlson, "Asıl soru şu; bunu neden ve kimin adına yapıyordu ve para nereden geliyordu?" diye sordu.

Carlson, Epstein için, "Kimin adına çalıştığını sormaya hakkımız var." diyerek, ABD vatandaşlarının, hükümetlerinden halkın çıkarlarına aykırı davranmamasını bekleme ve de yabancı hükümetlerin de davranmasına izin verilmemesini talep etme hakkı olduğunu vurguladı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.