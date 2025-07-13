PKK'nın silah bırakması sonrası o soru gündemde! Cem Küçük 'hayatın gerçeği' dedi

Terörsüz Türkiye sürecinde bir grup terörist silahlarını yakarak imha etti. Bunun ardından 'genel af çıkacak mı' sorusu gündeme geldi. Süreç ile ilgili açıklamalar yapan gazeteci Cem Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK mensubu bir grup terörist 2 gün önce Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bırakıp yaktı. Yaşanan gelişme terörsüz Türkiye süreci için olumlu yorumlanırken konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sürecin yalnızca güvenlik açısından değil, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini belirten gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın gündeme dair sorularını cevapladı.

"Askerlik süresi 1-2 aya düşebilir"

"PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabilir" diyen Cem Küçük, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Küçük, profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğini belirterek, "Belki askerlik süresi 6 aydan 1-2 aya kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

PKK’nın 47 yıllık bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Küçük, bu sürede örgütün giderek daha da güçlendiğini belirtti. Bu nedenle sadece fiziki değil, toplumsal psikolojinin de dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Genel af çıkacak mı?

Silah bırakma töreni sonrası gündeme gelen 'genel affı' da değerlendiren Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.