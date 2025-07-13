Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: "Acı bir dönemin sonu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dün yaptığı tarihi açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dün yaptığı tarihi açıklamalara yer veren ABD merkezli haber ajansı AP, ise Erdoğan'ın açıklamalarını "Acı bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın sözleri diğer prestijli gazetelerde de geniş yer buldu.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü Pkk, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yaktı.
Erdoğan'dan tarihi sözler
Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da tarihi açıklamalara imza attı. Partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "47 yıllık terör belası dün itibariyle sona erme sürecine girmiştir. Kimsenin zihninde soru işareti olmasın. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır" ifadelerini kullandı.
Dünya basınında geniş yer buldu
Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da gündemine oturdu. Çok sayıda haber kuruluşu Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.