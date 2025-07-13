Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: "Acı bir dönemin sonu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dün yaptığı tarihi açıklamalara yer veren ABD merkezli haber ajansı AP, ise Erdoğan'ın açıklamalarını "Acı bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın sözleri diğer prestijli gazetelerde de geniş yer buldu.