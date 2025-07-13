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Tükek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alevi' açıklamalarına değerlendirme

Tükek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alevi' açıklamalarına değerlendirme

Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Alevi yurttaşlar ve cemevlerine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

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Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Alevi yurttaşlar ve cemevlerine yönelik son kamuoyu açıklamalarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Tükek, Erdoğan’ın “Her vatandaş birinci sınıf vatandaştır”, “Alevi kardeşlerimizin sorunlarını diyalog yoluyla çözeceğiz” ve “1585 cemevi ziyaret edildi, sorunlar çözüldü” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Tükek, bu ifadeleri, devletin Alevi toplumuna yönelik söyleminde önemli bir yumuşama ve farkındalık göstergesi olarak nitelendirerek olumlu bulduğunu belirtti.

Tükek, Aleviliğin yalnızca kültürel veya sosyolojik bir kimlik olmadığını, “Allah’ın varlığına ve birliğine inanan, Kur’an-ı Kerim’in hak kelam olduğunu kabul eden, Hazreti Muhammed (SAV) ve Hazreti Ali’ye bağlı, Ehlibeyt’in yolunu izleyen, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar’daki toplulukların gelenek ve görenekleri ile bütünleşmiş, İslam’ın irfanı ve tasavvufi bir yorumu” olarak kadim ve özgün bir inanç sistemi olduğunu vurguladı.

Tükek, Aleviler için “Alevilik inancımız, cemevleri ibadethanemizdir” ilkesinin, sadece cemevi ziyaretleri veya ihtiyaçların karşılanmasıyla değil, hukuki tanınma ve yasal güvenceyle anlam kazanacağını ifade etti.

Tükek’in öncülüğünde Cem Vakfı’nın talepleri şöyle:

•Aleviliğin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında inanç olarak tanınması,
•Cemevlerinin hukuken ibadethane statüsüne kavuşması,
•Tüm kamu kurumlarında eşit yurttaşlık ilkesinin hayata geçirilmesi.
Sayın Tükek, Cem Vakfı olarak toplumun tarihsel yaralarını sarmak, barışı ve hakikati öncelemek için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Ancak bu sorumluluğun, karşılıklı ve kalıcı bir inanç eşitliğine dayanması gerektiğini vurguladı. Sayın Ahmet Rasim Tükek, Alevi toplumunun haklı taleplerini kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.
Açıklamanın tam metni ise şöyle:

Cem Vakfı basın açıklaması

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, son kamuoyu açıklamasında, Alevi yurttaşlara ve cemevlerine dair yaptığı değerlendirmeleri dikkatle takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, “Her vatandaş birinci sınıf vatandaştır”, “Alevi kardeşlerimizin sorunlarını diyalog yoluyla çözeceğiz” ve “1585 cemevi ziyaret edildi, sorunlar çözüldü” şeklindeki sözleri, Devletin Alevi toplumuna yönelik söyleminde önemli bir yumuşama ve farkındalık göstergesidir. Bu yaklaşımı olumlu bulduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki; Alevilik, yalnızca kültürel veya sosyolojik bir kimlik değil, “Allah’ın varlığına ve birliğine inanan, Kur’an-ı Kerim’in hak kelam olduğunu kabul eden, Hazreti Muhammed (SAV) ve Hazreti Ali’ye bağlı, Ehlibeyt’in yolunu izleyen, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar’daki toplulukların gelenek ve görenekleri ile bütünleşmiş, İslam’ın irfanı ve tasavvufi bir yorumudur” kadim ve özgün bir inanç sistemidir. Bu inancın mensupları olan biz Aleviler için, “Alevilik inancımız, cemevleri ibadethanemizdir” ve bu gerçek yalnızca ziyaret ya da birtakım cemevi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla değil, hukuken tanınma ve yasal güvence ile anlam kazanacaktır.

Cem Vakfı olarak;
-Aleviliğin, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile ilgili mevzuatlarda İNANÇ olarak tanınmasını,
-Cemevlerinin hukuken İBADETHANE statüsüne kavuşturulmasını,
-Tüm kamu kurumlarında EŞİT YURTTAŞLIK ilkesinin hayata geçirilmesini, Toplumumuzun tarihsel yaralarını saran, barışı ve hakikati önceleyen her adımda CEM Vakfı olarak sorumluluk üstlenmeye hazırız. Ancak bu sorumluluğun, karşılıklı ve kalıcı bir inanç eşitliğine dayanması gerektiği inancındayız. Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ahmet Rasim TÜKEK
Cem Vakfı Genel Başkanı"

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