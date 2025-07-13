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İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

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