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Şile Belediyesi'nde 20 bin avro rüşvete suçüstü görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Belediyenin hukuk işlerinden sorumlu şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak, gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

20 bin avro rüşvet iddiası

Öte yandan soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi.

10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu olan şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum." beyanını verdiği aktarıldı.

İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini iddia ederek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Şüpheli Kabadayı'nın bazı bölümlerde yer alan beyanlarda "başkan" olarak tabir edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli Ali Şafak'ın da yer aldığı görüntüler de dosyaya girdi.

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