15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde 15 Temmuz'da, Türk milletinin sarsılmaz duruşu ve direnciyle yazılan bu destanın adının Türkiye olduğu vurgulanacak.

Ayrıca başkanlıkça, anma etkinlikleri kapsamında, 16 Temmuz'da Ankara'da "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" başlıklı bir panel de düzenleyecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açış konuşmalarıyla başlayacak olan panelde, çok sayıda akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcileri katılacak.

Üç oturumdan oluşan panelde, 15 Temmuz'un hukuki, kurumsal ve toplumsal boyutları çok yönlü bir şekilde ele alınacak.

"Demokrasiye Sahip Çıkmak: Sivil Direnişin Gücü" başlıklı ilk oturumda, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında halkın gösterdiği sivil direniş, demokratik rejimlerin dayanıklılığı bağlamında değerlendirilecek.

"Demokrasi Nöbeti: 15 Temmuz'un Ardından Türkiye" başlıklı ikinci oturumda, hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü, milli birlik ruhu ile inşa edilen demokratik refleksler üzerinde durulacak.

"15 Temmuz'un Hukuki Süreci" başlıklı son oturumda ise hukuki süreçler ve adalet mekanizmaları çerçevesinde, darbecilerin yargılanması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi tartışılacak.

Yerli, yabancı 200 gazeteci programı takip edecek

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, 14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. 81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazeteci programda yer alacak.

Türkiye'nin darbe girişimine karşı gösterdiği ortak irade vurgulanacak, toplumsal dayanışmanın önemi ortaya konarak, halkın geleceğine sahip çıkma kararlılığı dünya kamuoyuna anlatılacak.

Programın Ankara kısmında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri yer alırken, İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Yurt içinde ve yurt dışında 360 derece iletişim kampanyası yürütülecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni de Ankara'dan "Zaferin Adı Türkiye" diyerek 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek.

Öte yandan, "Zaferin Adı Türkiye" temalı görseller de kamu kurum ve kuruluşlarının led ekranlara yansıtılacak.

Uluslararası düzeyde FETÖ ve faaliyetlerine yönelik bir bilinç oluşturulması, Türkiye'nin gücünü, birlikteliğini ve her türlü zorluğu aşma kararlılığını dünyaya etkili bir şekilde duyurmak amacıyla Viyana, Saraybosna, Varşova, Berlin, Tiran gibi başkentlerde de paneller gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sergilerinin de düzenleneceği programlarda, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan "15/07 Şafak Vakti" filmi gösterime sunulacak.

Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un ve Londra'nın kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.

15 Temmuz Proje Takip Sistemi’ne 19 binin üzerinde proje girişi

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 15 Temmuz Proje Takip Sistemi'ne, kurum ve kuruluşlar tarafından bu yıl 19 binin üzerinde proje girişi yapıldı.

Bu kapsamda, 2022'de 8 bin 988, 2023'de 9 bin 934, 2024'de 11 bin 369 projenin kaydedildiği Proje Takip Sistemi'ne, 2025'de ise 19 binden fazla giriş yapıldı.