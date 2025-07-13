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MHP'li Semih Yalçın'dan Dervişoğlu'na: Partisini satanlara milliyetçilik haramdır

MHP'li Semih Yalçın'dan Dervişoğlu'na: Partisini satanlara milliyetçilik haramdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef alarak, “Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır” ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Dervişoğlu’nun Edirne’deki konuşmasında, “Milliyetçiliğimin zekâtını versem ondan elli tane satın alırım” sözlerine yanıt veren Yalçın, bu çıkışın, terörle mücadelede gelinen noktadan duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını öne sürdü.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef aldı. Yalçın, Dervişoğlu’nun milliyetçilik söylemlerini eleştirerek, “Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır. Haramın ve hıyanetin zekâtı olmaz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Dervişoğlu’nun dilini “kirli”, üslubunu ise “ahlaksız” olarak niteleyen Yalçın, “Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur” ifadelerine yer verdi. Yalçın, Dervişoğlu’nun sözlerinin, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumuyla “bölücü terör örgütünün dükkân kapattığı” bir dönemde, bu durumdan rahatsızlık duymasından kaynaklandığını ileri sürdü.

İşte Semih Yalçın'ın o paylaşımı:

Müsavat Dervişoğlu ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Edirne’deki il divan toplantısında, “Bahçeli konuşurken Türk milleti adına konuşuyor hissiyatı yaratmak suretiyle milliyetçilik dersi vermeye kalkışıyor olabilir. Ama biz buradayız ve açıkça söylüyorum. Kimseyle milliyetçilik yarıştırmıyorum ama diyorum ki; milliyetçiliğimin zekatını versem ondan elli tane satın alırım” şeklinde konuşmuştu.

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