MHP'li Semih Yalçın'dan Dervişoğlu'na: Partisini satanlara milliyetçilik haramdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef alarak, “Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır” ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Dervişoğlu’nun Edirne’deki konuşmasında, “Milliyetçiliğimin zekâtını versem ondan elli tane satın alırım” sözlerine yanıt veren Yalçın, bu çıkışın, terörle mücadelede gelinen noktadan duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını öne sürdü.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef aldı. Yalçın, Dervişoğlu’nun milliyetçilik söylemlerini eleştirerek, “Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır. Haramın ve hıyanetin zekâtı olmaz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Dervişoğlu’nun dilini “kirli”, üslubunu ise “ahlaksız” olarak niteleyen Yalçın, “Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur” ifadelerine yer verdi. Yalçın, Dervişoğlu’nun sözlerinin, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumuyla “bölücü terör örgütünün dükkân kapattığı” bir dönemde, bu durumdan rahatsızlık duymasından kaynaklandığını ileri sürdü.

İşte Semih Yalçın'ın o paylaşımı:

İP'İN MÜDÜRÜNE...



İP’in başı Müsavat Dervişoğlu, sözde milliyetçiliğinin zekâtından söz etmiş. Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır.

Dolayısıyla haramın ve hıyanetin zekâtı olmaz.

Dervişoğlu’nun dudaklarından, birkaç yüzyılda müstemleke tipi… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 13, 2025

Müsavat Dervişoğlu ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Edirne’deki il divan toplantısında, “Bahçeli konuşurken Türk milleti adına konuşuyor hissiyatı yaratmak suretiyle milliyetçilik dersi vermeye kalkışıyor olabilir. Ama biz buradayız ve açıkça söylüyorum. Kimseyle milliyetçilik yarıştırmıyorum ama diyorum ki; milliyetçiliğimin zekatını versem ondan elli tane satın alırım” şeklinde konuşmuştu.