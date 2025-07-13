Kuzey Kore'den Rusya kararı! Resmen ilan etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm adımlarına koşulsuz destek verdiğini yineleyerek, Moskova ile stratejik ortaklığı güçlendirme mesajı verdi. Öte yandan, Pyongyang yönetimi, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak hava tatbikatlarını bölgedeki askeri gerilimi artıran ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi. Güney Kore istihbaratı ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya on binlerce konteyner silah gönderdiğini öne sürdü.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm eylemlerine koşulsuz destek verdiğini yineledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ikinci stratejik temaslar çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Lavrov ile bir araya geldi.

Kim, görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, "Ukrayna krizinin" temel nedenlerine yönelik Moskova yönetiminin aldığı tüm önlemleri "koşulsuz olarak desteklemeye ve teşvik etmeye hazır olduklarını" ifade etti.

İki ülkenin stratejik meselelerde aynı görüşü paylaştığını vurgulayan Kim, ikili ilişkilerin geliştirmesi yönündeki kararlılığını yineledi.

Kuzey Kore'den üçlü hava tatbikatına tepki

Bu arada Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak düzenlediği hava tatbikatlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, bu tür faaliyetlerin "Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri gerilimi artıran başlıca tehlike unsuru" olduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya şu ana kadar yaklaşık 28 bin konteyner dolusu silah ve top mermisi gönderdiği iddia edildi.