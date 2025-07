Elon Musk’tan Trump’a Epstein çağrısı

Amerikalı iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyaları, söz verdiği gibi yayımlaması çağrısında bulundu.

Musk, X sosyal medya hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.

Trump’a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren Musk, Trump’ın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca “Epstein” dediğine dikkati çekti.

Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla." çağrısında bulundu.

Seriously.



He said “Epstein” half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein.



Just release the files as promised.